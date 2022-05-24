Dünya Eski Finlandiya Başbakanı Stubbdan Türkiyeye destek
AVRUPA

Eski Finlandiya Başbakanı Stubb'dan Türkiye'ye destek

Finlandiya'nın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Stubb, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Eski Finlandiya Başbakanı Stubbdan Türkiyeye destek
Finlandiya'nın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Stubb.

Alexander Stubb, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • "Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı. Anladığım kadarıyla bunlardan biri PKK ile diğeri ise silah ambargosu ile bağlantılı" diyen Stubb, Türkiye'nin F-35'lere ilişkin son talebinin ise doğrudan Finlandiya ve İsveç ile ilişkili olduğunu kaydetti.

Stubb, "Şimdi benim deneyimime göre, bu konular çözüme kavuşturulabilir fakat bu kaygılarla ilgili gerekenler yapılmalı" şeklinde konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yaptığı başvurunun ardından üyeliğe kabul edilmesinin Birlik için önemli bir katkı olacağını vurgulayan Stubb, “Biz, NATO ile son derece uyumlu ülkeleriz fakat Türkiye'nin kaygıları ciddiye alınmak zorunda. Bir çözüm bulacağımız konusunda umutluyum” ifadesini kullandı.

Stubb, Finlandiya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini desteklediğini hatırlatarak, "Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkiler her zaman çok iyi olmuştur" dedi.

48 yaşındaki Finlandiyalı politikacı Stubb, ülkesinde 2008-2011 döneminde Dışişleri Bakanı, 2011-2014 döneminde AB ile İlişkilerden Sorumlu Ticaret Bakanı, 2014-2105 döneminde Başbakan ve 2015-2016 döneminde de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

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