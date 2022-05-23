Dünya İsveç vatandaşları NATO üyeliği konusunda konuştu Korkudan dolayı aceleyle alınan bir karar
AVRUPA

İsveç vatandaşları NATO üyeliği konusunda konuştu: Korkudan dolayı aceleyle alınan bir karar

İsveç hükümeti, NATO üyeliği için başvuruda bulunurken, kamuoyu, ülkenin on yıllardır süren tarafsız duruşunu aniden sona erdirecek olan NATO'ya katılma konusunda farklı düşünce ve görüşlere sahip.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsveç NATOya girecek mi? İsveç vatandaşları NATO için ne düşünüyor?
Arşiv

Anadolu Ajansı muhabiri, Stockholm'de İsveç vatandaşlarına ülkelerinin NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili sorular yöneltti.

Mikrofon uzatılan Olsa Ericson, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hukuka aykırı saldırısından bu yana şu anda yapılacak doğru şeyin bu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. Ericson, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'daki savaşı başlatarak Avrupa'nın angajman kurallarını ve güvenlik görünümünü tamamen değiştirdiğini söyledi.

Korkudan dolayı aceleyle alınan bir karar

Dragana Goergevic de "İsveç'in korkudan aceleyle karar aldığını düşünüyorum" diyerek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunun Rusya yüzünden olduğunu söylediğini aktardı.

Sadece ilk ismini vermeyi tercih eden Samuel ise NATO üyeliğinin hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu belirterek, iyi yanı, NATO'nun ülkeyi olası saldırılara karşı koruyacak olması; dezavantajı da bunun Rusya'nın tepkisine yol açabilecek olması şeklinde nitelendirdi.

Samuel, "Ordumuz bizi Rusya'dan koruyacak kadar güçlü değil." diye konuştu.

''Tarafsız olmadık''

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin Oliver, dünyada mevcut durum göz önüne alındığında, bunun doğru yönde atılmış bir adım olabileceğini dile getirdi.

Inger ise aceleye getirilen karardan şüphe duyduğunu ifade ederek, "Belki de son birkaç yıldır, düşündüğümüz kadar tarafsız olmadık." dedi.

Sokak müzisyeni Simon, İsveç'in asla Rusya için bir tehdit oluşturmayacağını, ancak Putin'in hiçbir savaş yasasına saygısının olmadığını söyledi.

Adını vermek istemeyen Stockholm sakini de ülkenin coğrafi ve jeopolitik konumu göz önünde bulundurulduğunda İsveç'in üyeliğe ihtiyacı olduğunu düşünmediğini belirterek, "Son 25 yıldır NATO'nun olumlu olduğunu düşündüm ancak İsveç için gerçekten önemli bir katma değer olarak görmüyorum." dedi.

PKK'lı vekil İsveç'te hükümetten desteğini çekti
DÜNYA
PKK'lı vekil İsveç'te hükümetten desteğini çekti

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor
OYNAT 01:03
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya katılım talep eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Bu iki ülke, PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor.' dedi.
Yeni tehlike kapıda

Yeni tehlike kapıda

​Tüm arıları yok etme potansiyeline sahip.
Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Öğrencilere ulaşım müjdesi: İBBnin zammı AK Parti ve MHPnin kararıyla geri çekildi

​20 yıllık atıl araziyi yüksek gelirli tarım alanı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.