Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı dava ertelendi

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davada, Hakim Ali Ahmed Ali, savunma makamı avukatlarının bir önceki duruşmadaki taleplerini cevaplandırdı.

Ali, Beşir'in savunma heyetinin duruşmayla ilgili yayın yasağı getirilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle davanın askıya alınması taleplerini reddetti.

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Duruşma, 16 Şubat'a ertelendi

Savunma heyeti, bazı askeri bilgilerin yabancı istihbarat örgütlerinin eline geçebileceği gerekçesiyle duruşmaya yayın yasağı talep etmişti. Duruşma, 16 Şubat'a ertelendi. Sanıkların yakınları duruşma esnasında davanın iptali ve yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme, daha önce savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini de reddetmişti.