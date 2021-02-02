Dünya Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşirin yargılandığı dava ertelendi
ORTADOĞU

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı dava ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davası 16 Şubat'a ertelendi. Mahkeme, darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve döneminin üst düzey 27 isminin yargılandığı davada, savunma heyetinin davanın askıya alınması ve yayın yasağı talebini reddetti

Haber Merkezi AA
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davada, Hakim Ali Ahmed Ali, savunma makamı avukatlarının bir önceki duruşmadaki taleplerini cevaplandırdı.

  • Ali, Beşir'in savunma heyetinin duruşmayla ilgili yayın yasağı getirilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle davanın askıya alınması taleplerini reddetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Sudan'a Beşir çağrısı
DÜNYA
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Sudan'a Beşir çağrısı

Duruşma, 16 Şubat'a ertelendi

Savunma heyeti, bazı askeri bilgilerin yabancı istihbarat örgütlerinin eline geçebileceği gerekçesiyle duruşmaya yayın yasağı talep etmişti. Duruşma, 16 Şubat'a ertelendi. Sanıkların yakınları duruşma esnasında davanın iptali ve yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

  • Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan'da Ömer el-Beşir'in hapishanede olduğu doğrulandı
DÜNYA
Sudan'da Ömer el-Beşir'in hapishanede olduğu doğrulandı

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme, daha önce savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini de reddetmişti.

Abone Ol Google News
Aslan seriye bağladı

Aslan seriye bağladı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü maçını kazandı.
Hatayda nefes kesen maç

Hatay'da nefes kesen maç

Fenerbahçe 23. haftanın açılışında Hatayspor'u mağlup etti.
PKK, HDPye talimat verdi

PKK, HDP'ye
talimat verdi

Bakan Soylu, canlı yayında açıkladı.
Biden <br>döneminde ilk temas

Biden
döneminde ilk temas

​Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Soylu'dan <br>Telegram hamlesi

Soylu'dan
Telegram hamlesi

​Twitter sansürüne karşı ilk paylaşımını yaptı.

YÖK görüş istedi

YÖK görüş istedi

Yüz yüze eğitime geçiş için ilk adım.

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

İşçiye büyük zam!

İşçiye büyük zam!

​Kocaeli'de en düşük maaş 4.900 TL oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.