Eski yetkililerden Biden'a uyarı: Tarihin yanlış tarafında duran bir firavun durumunda

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının 109’uncu yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında yine Ermeni lobisinin dayattığı ve tarihi gerçekliklerle uyuşmayan 'soykırım iddiasına sarıldı. Göreve geldiği 2021’den bu yana her 24 Nisan’da “soykırım” ifadesini kullanan Biden bu yılda aynı skandalı tekrarladı.