Biden: Amcamı yamyamlar yedi

Nuland’ın istifâsı son günlerin en mühim hâdiselerinden birisidir. Azılı bir neocon olan bu hanımefendi, artık enkâza dönüşen bir Avrupa manzarası bırakarak köşesine çekildi. Bu istifâ, Biden devrinin de târihsel başarısızlığını ortaya koyuyor. Buna ilâveten Trump’ın gelişinin de köşe taşlarından birisini meydana getiriyor. Nitekim istifânın arkasından gelen haberler tam da buna işâret ediyor. ABD ordusunun özel birlikleri Tayvan’a yerleşmeye başladı. Demek ki, ABD’nin nihâî hükümlerini veren bâzı