Biden: Amcamı yamyamlar yedi

ABD Başkanı Joe Biden, Scranton'da amcasının adını taşıyan savaş anıtını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Biden, amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti.
Pentagon kayıtlarıyla tutarsız
Amcası pilot değil yolcuydu
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre bu, 14 Mayıs 1944'te Papua Yeni Gine açıklarında motor arızası yaşayan ve okyanusa düşen bir kurye uçuşuydu. Amcası pilot değil yolcuydu.