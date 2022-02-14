Evi İsrail tarafından yıkılan 10 yaşındaki Filistinli kız: Ağlamamızı istiyorlar ağlamayacağız

İşgalci İsrail makamları 20 Aralık 2021'de Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyündeki 4 aileden 5 kişiyi "bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle" suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda tebligat gönderdi. İsrail ordusu, dün Sile el-Harisiye köyüne buldozerle baskın düzenleyerek, söz konusu 5 kişiden biri olan Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın evini yıktı.

"AĞLAYALIM İSTİYORLAR, AĞLAMAYACAĞIZ"

Ceradat'ın 10 yaşındaki kızı Mayar, işgal güçlerinin evlerini yıkarak, geri çekilmelerinin ardından kameraların karşısına geçti ve kararlılıkla "(İsrail güçleri) Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Mayar Ceradat

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VİDEO GÜNDEM OLDU

Babasının cezaevinde olmasına ve evinin yıkılmasına rağmen Mayar'ın sergilediği bu cesur tavır büyük beğeni topladı ve söz konusu video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

"FİLİSTİN'İ İŞGALDEN KURTARACAĞIZ"

Filistinli küçük Mayar, "Önemli olan babamın iyi olması, hayatı boyunca hapiste kalmayacak. Babam kurtulacak. Filistin'i işgalden kurtaracağız ve burada tek bir yerleşimci kalmayacak." dedi.

"ONLAR TOPRAĞIMIZI İŞGAL ETTİLER VE SUÇLULAR"

Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen küçük kız, "Her zaman başımı dik tutacağım. Yarın değil, bugün vatanımızı kurtaracağız. Onlar toprağımızı işgal ettiler ve suçlular." diye konuştu.

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Mayar Ceradat

"AİLELERE KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ"

Filistinli tutuklunun eşi Tahrir Ceradat da evlerinin yerle bir edilmesini "suç" olarak nitelendirdi. Maruz bırakıldıkları acılar ve sıkıntılar karşısında dik bir duruş sergilediklerini dile getiren Tahrir, bu tutumun sadece kendilerine mahsus olmadığını, tüm Filistin halkının işgal güçleri karşısında benzer tavırlar sergilediğini ifade etti.

Tahrir, "(Evlerin yıkılması) Ailelere karşı işlenen bir suç. Filistin halkına karşı neredeyse hemen her gün benzer suçlar işleyen işgal güçleri için bu durumda şaşılacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Evinin gözleri önünde yıkıldığını söyleyen Tahrir, "Evin yıkılması; tüm hatıraların ve bir hayatın yıkılması demektir. Olanları Allah'a havale ediyoruz." diye konuştu.

Mayar Ceradat

OYNAT 00:36 Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz 2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti. BiP'te paylaş

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YIKIM VE ÖLÜM

Dün buldozerler eşliğinde Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın evini patlayıcılarla havaya uçurarak yıkmıştı.

Yıkım öncesinde, köye baskın düzenleyen işgal güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşanmış, İsrail askerleri Filistinlilere mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sile el-Harisiye köyüne düzenlenen baskın sırasında İsrail kurşunuyla başından vurulan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti. Filistin Kızılayı da olayda 5 kişinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktarmıştı.

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