Dünya Evi İsrail tarafından yıkılan 10 yaşındaki Filistinli kız Ağlamamızı istiyorlar ağlamayacağız
ORTADOĞU

Evi İsrail tarafından yıkılan 10 yaşındaki Filistinli kız: Ağlamamızı istiyorlar ağlamayacağız

İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'da evini yıktığı Filistinli tutuklunun 10 yaşındaki kızı Mayar Ceradat'ın kameralar karşısında yıkıma cesurca tepki göstermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz" diyen küçük kız, Filistin'i işgalden kurtaracaklarını ve bölgede tek bir yerleşimcinin kalmayacağını vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Evi İsrail tarafından yıkılan 10 yaşındaki Filistinli kız: Ağlamamızı istiyorlar ağlamayacağız
Mayar Ceradat

İşgalci İsrail makamları 20 Aralık 2021'de Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyündeki 4 aileden 5 kişiyi "bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle" suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda tebligat gönderdi. İsrail ordusu, dün Sile el-Harisiye köyüne buldozerle baskın düzenleyerek, söz konusu 5 kişiden biri olan Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın evini yıktı.

"AĞLAYALIM İSTİYORLAR, AĞLAMAYACAĞIZ"

  • Ceradat'ın 10 yaşındaki kızı Mayar, işgal güçlerinin evlerini yıkarak, geri çekilmelerinin ardından kameraların karşısına geçti ve kararlılıkla "(İsrail güçleri) Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Mayar Ceradat
Mayar Ceradat

Filistin'in cesur kızından basın açıklaması: Mücadelemiz sürecek
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Filistin'in cesur kızından basın açıklaması: Mücadelemiz sürecek

VİDEO GÜNDEM OLDU

Babasının cezaevinde olmasına ve evinin yıkılmasına rağmen Mayar'ın sergilediği bu cesur tavır büyük beğeni topladı ve söz konusu video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

"FİLİSTİN'İ İŞGALDEN KURTARACAĞIZ"

  • Filistinli küçük Mayar, "Önemli olan babamın iyi olması, hayatı boyunca hapiste kalmayacak. Babam kurtulacak. Filistin'i işgalden kurtaracağız ve burada tek bir yerleşimci kalmayacak." dedi.

"ONLAR TOPRAĞIMIZI İŞGAL ETTİLER VE SUÇLULAR"

Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen küçük kız, "Her zaman başımı dik tutacağım. Yarın değil, bugün vatanımızı kurtaracağız. Onlar toprağımızı işgal ettiler ve suçlular." diye konuştu.

Mayar Ceradat
Mayar Ceradat

"AİLELERE KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ"

  • Filistinli tutuklunun eşi Tahrir Ceradat da evlerinin yerle bir edilmesini "suç" olarak nitelendirdi. Maruz bırakıldıkları acılar ve sıkıntılar karşısında dik bir duruş sergilediklerini dile getiren Tahrir, bu tutumun sadece kendilerine mahsus olmadığını, tüm Filistin halkının işgal güçleri karşısında benzer tavırlar sergilediğini ifade etti.

Tahrir, "(Evlerin yıkılması) Ailelere karşı işlenen bir suç. Filistin halkına karşı neredeyse hemen her gün benzer suçlar işleyen işgal güçleri için bu durumda şaşılacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Evinin gözleri önünde yıkıldığını söyleyen Tahrir, "Evin yıkılması; tüm hatıraların ve bir hayatın yıkılması demektir. Olanları Allah'a havale ediyoruz." diye konuştu.

Mayar Ceradat
Mayar Ceradat

Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
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Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti.

YIKIM VE ÖLÜM

Dün buldozerler eşliğinde Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın evini patlayıcılarla havaya uçurarak yıkmıştı.

  • Yıkım öncesinde, köye baskın düzenleyen işgal güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşanmış, İsrail askerleri Filistinlilere mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sile el-Harisiye köyüne düzenlenen baskın sırasında İsrail kurşunuyla başından vurulan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti. Filistin Kızılayı da olayda 5 kişinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktarmıştı.

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İşgalci İsrail'in bombardımanı sırasında küçük kızın dua ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
İşgalci İsrail'in hava saldırıları sırasında Filistinli küçük bir kızın dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı. Küçük kızın duasında, 'Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.' dediği anlaşılıyor.

Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.

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