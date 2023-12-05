Filistin Kızılayı'nın Gazze'deki ekibiyle irtibatı kesildi: Hayatlarından endişe duyuyoruz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze sınırındaki komando birliklerinin Hamas'ın saldırısından iki gün önce işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledilmesinin araştırılacağını söyledi. Hagari, soruşturmaya başlamak için savaşın bitmesini beklemeyeceklerini ancak doğru operasyonel zamanı beklediklerini savunarak "7 Ekim’de olanların tam hikayesi ve her şey, yapacağımız detaylı soruşturmada ele alınacak. Bunu kamuoyuna borçluyuz." dedi.