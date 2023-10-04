Filistin'den 'uluslararası acil müdahale' çağrısı: Yahudi baskınları Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılar savaş ilanıdır

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme karşılığında gerek ABD gerek İsrail’den bir dizi talepte bulundu. Bu taleplerin bir kısmı Suudilerin ‘ulusal’ çıkarları ile ilintiliyken bir kısmı da doğrudan Filistinlileri ilgilendiriyor. Riyad yönetiminin temel talebi 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır.