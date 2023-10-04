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Dünya

Filistin'den 'uluslararası acil müdahale' çağrısı: Yahudi baskınları Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılar savaş ilanıdır

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarının durdurulması için uluslararası acil müdahale talebinde bulundu. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılarının "savaş ilanı" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrailli radikal kişilerin Kudüs'te yerli ve yabancı Hristiyanların mülklerine yönelik saldırılarında da artış var." ifadesi kullanıldı.

19:24 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının önünü açmak için orada namaz kılan Müslümanların türlü saldırı ve gözaltılara maruz kaldığı ifade edilirken, halihazırda Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmeye çalışıldığı uyarısında bulunuldu.

'Acil uluslararası müdahale' talebi

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılarının "savaş ilanı" olarak değerlendirildiği
açıklamada,
"İsrailli radikal kişilerin Kudüs'te yerli ve yabancı Hristiyanların mülklerine yönelik saldırılarında da artış var."
ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve kışkırtıcı saldırılara
karşı acil uluslararası müdahale talebinde bulunuldu.

Hamas'tan "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilemeyeceği" vurgusu

Hamas da Yahudi yerleşimcilerin devam eden baskınlarının Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştiremeyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları provokatif davranışlar olarak nitelendirildi ve Filistin halkının tüm gücüyle buna karşı çıkacağı vurgulandı.



#Filistin
#İsrail
#Mescid-i Aksa
#Yahudi yerleşimciler
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