Filistin'den 'uluslararası acil müdahale' çağrısı: Yahudi baskınları Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılar savaş ilanıdır

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının önünü açmak için orada namaz kılan Müslümanların türlü saldırı ve gözaltılara maruz kaldığı ifade edilirken, halihazırda Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmeye çalışıldığı uyarısında bulunuldu.
'Acil uluslararası müdahale' talebi
Hamas'tan "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilemeyeceği" vurgusu
Hamas da Yahudi yerleşimcilerin devam eden baskınlarının Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştiremeyeceğini belirtti.
Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları provokatif davranışlar olarak nitelendirildi ve Filistin halkının tüm gücüyle buna karşı çıkacağı vurgulandı.