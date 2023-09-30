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İşgalci İsrail askerleri araca açtığı ateşle bir Filistinliyi şehit etti

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da kan dökmeye devam ediyor. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerince bir araca açılan ateş sonucu iki Filistinliden biri şehit oldu, diğeri de yaralandı.

00:22 . 30/09/2023 Cumartesi
AA
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli şehit oldu.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli şehit oldu.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kenti yakınlarında bir araca açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü, diğerinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Bire'ye bağlı Et-Tavil Dağı bölgesinde inşa edilen Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir araca ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda Muhammed Cibril Rummane'nin hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin ise bedeninin alt kısmından hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Psagot yakınlarındaki askeri bir noktaya molotofkokteyli attığı iddia edilen 2 gence ateş açılarak "etkisiz hale getirildikleri" ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, uzun zamandır, İsrail askerlerinin baskınlarına ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına tanık oluyor.




#Filistin
#israil
#Batı Şeria
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