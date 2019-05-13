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Dünya Filistinli alimlerden Müslüman ve Arap ülkelerine çağrı
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Filistinli alimlerden Müslüman ve Arap ülkelerine çağrı

Filistinli alimlerden Müslüman ve Arap ülkelerine çağrı

Filistin Alimler Birliği, İslam ve Arap ülkelerinden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Filistin Alimler Birliği
Filistin Alimler Birliği

Filistin Alimler Birliği Birlik Başkanı Mervan Ebu Ras, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının İsrail lehine Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçladığını söyledi.

İslam ve Arap ülkelerinden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulunan Ebu Ras, "Trump, işgalci İsrail'in tarafında olup Filistin halkının düşmanıdır. Bu yüzden barış için ara bulucu olmaya uygun değildir" dedi.

Ebu Ras, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti kalacağını ve Trump'ın Kudüs kararının bu gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Arap ve İslam ülkelerinden Filistin ve Kudüs'ü koruma adına sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

  • Medyada, "Yüzyılın Anlaşması" adıyla bilinen ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planının detayları gelecek haziran ayında açıklanacak.

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