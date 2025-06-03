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Filistinli fotoğrafçılar eserleriyle Gazze'deki varoluş mücadelesini anlatıyor

Filistinli fotoğrafçılar eserleriyle Gazze'deki varoluş mücadelesini anlatıyor

19:223/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
AA
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Gazze'de yaşananlar Katar'daki fotoğraf sergisinde gözler önüne serildi.
Gazze'de yaşananlar Katar'daki fotoğraf sergisinde gözler önüne serildi.

Katar'da Filistinli fotoğrafçılar tarafından "Yok Oluş-Cehennemi Yaşamak: Gazze'nin Varoluş Mücadelesi" başlıklı fotoğraf sergisinde 50'nin üzerinde fotoğraf ile Gazze'de yaşananlar gözler önüne seriliyor. Gerçekleşen sergi 20 Haziran'a kadar devam edecek.

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de yaşayan ve savaşın etkilerini birebir deneyimleyen 9 fotoğrafçının çektiği fotoğraflarla Gazze'deki varoluş mücadelesi anlatılıyor.

Katar Kültür Bakanlığı ve Katar Müzeleri tarafından Katara Kültür Köyü'nde
"Yok Oluş-Cehennemi Yaşamak: Gazze'nin Varoluş Mücadelesi"
başlıklı sergi düzenlendi.

Sergi aracılığıyla İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'de yaşanan acılar gözler önüne seriliyor.

Gazze'de yaşanan acılar gözler önüne seriliyor

Sergi 20 Haziran'a kadar ziyarete açık

Küratörlüğünü Dr. Bahaeddin Ebu Daya'nın yaptığı açık hava sergisinde, Abdurrahman Zakuut, Ahmed Selame, Ali Cadallah, Bilal el-Hams, Bilal Halid, Fatima Şıbeyr, Cihad eş-Şerifi, Mahmud Ebu Hamda ve Mecdi Fethi'nin objektifinden çıkan 50'nin üzerinde fotoğraf sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, özellikle sivil yaşamı hedef alan saldırıların ardından ortaya çıkan yıkımı, bireysel hikâyeler üzerinden aktarmayı hedeflerken, aynı zamanda genç fotoğraf sanatçılarına ilham kaynağı olmayı ve çatışma bölgelerindeki gazeteciliğin zorluklarını yansıtmayı amaçlıyor.

Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.



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