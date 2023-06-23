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Filistinli gruplar Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısını kınadı: Din savaşının tehlikeli tırmanışı

Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Urif beldesinde yerleşimci sürülerinin, camilere yaptığı saygısızlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınıyoruz. Yapılanlar, iğrenç bir suç ve siyonist kurumlar tarafından yürütülen din savaşının tehlikeli bir tırmanışıdır" ifadelerini kullandı.

22:31 . 23/06/2023 Cuma
AA
Perşembe günü, işgal altındaki Batı Şeria'daki Urif kasabasında bir camiyi tahrip eden İsrailli yerleşimciler tarafından Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'ın yırtıldı.

Perşembe günü, işgal altındaki Batı Şeria'daki Urif kasabasında bir camiyi tahrip eden İsrailli yerleşimciler tarafından Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'ın yırtıldı.

"Din savaşının kutsal değerler üzerindeki etkilerinden tamamen işgali (İsrail'i) ve yerleşimcileri sorumlu tuttuklarını belirten Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, şöyle devam etti:

"İşgal ordusu ve siyonist hükümetin desteklediği bu barbarca davranış, tüm halkımızın ve milletimizin duygularına bir provokasyon ve kutsallıklarına eşi görülmemiş bir saygısızlıktır."
İslami Cihad Hareketi'nin yazılı açıklamasında da "
Kutsal değerlerin çiğnenmesi, halkımıza yönelik saldırganlığın bir uzantısı olup, direnişin alevini artıracaktır."
değerlendirmesinde bulunuldu.

Yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, bunun olumsuz yansımalarından yerleşimcilere verilen destek nedeniyle İsrail hükumetinin tamamen sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının "iğrenç bir suç olduğu ve din savaşını ateşlemeye yönelik İsrail'in çılgın arzusunu yansıttığı" kaydedildi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri de açıklamasında, "
Nablus'ta camilere yapılan saygısızlık, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtılıp yakılması faşist siyonist varlığın gerçekliğini ifade eden terör eylemidir
." denildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının her Müslümana karşı işlenen bir suç olduğu ve tüm İslam alemi tarafından buna güçlü ve kararlı bir duruşla karşılık verilmesi gerektiği belirtildi.

Filistinli Alimler Birliği de yaptığı açıklamada, "
Yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığını şiddetle kınıyoruz. Tüm Müslümanları kutsallıklarını savunmak için harekete geçme çağrısında bulunuyoruz.
" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, insan hakları örgütlerine, Yahudi yerleşimcilerin İslami kutsallara karşı uyguladığı bu "iğrenç ırkçılık" karşısında sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.



#Filistin
#Nablus
#Kuran-ı Kerim
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