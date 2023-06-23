Filistinli gruplar Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısını kınadı: Din savaşının tehlikeli tırmanışı

Perşembe günü, işgal altındaki Batı Şeria'daki Urif kasabasında bir camiyi tahrip eden İsrailli yerleşimciler tarafından Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'ın yırtıldı.
"Din savaşının kutsal değerler üzerindeki etkilerinden tamamen işgali (İsrail'i) ve yerleşimcileri sorumlu tuttuklarını belirten Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, şöyle devam etti:
Yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, bunun olumsuz yansımalarından yerleşimcilere verilen destek nedeniyle İsrail hükumetinin tamamen sorumlu tutulduğu vurgulandı.
Açıklamada Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının "iğrenç bir suç olduğu ve din savaşını ateşlemeye yönelik İsrail'in çılgın arzusunu yansıttığı" kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu saldırının her Müslümana karşı işlenen bir suç olduğu ve tüm İslam alemi tarafından buna güçlü ve kararlı bir duruşla karşılık verilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, insan hakları örgütlerine, Yahudi yerleşimcilerin İslami kutsallara karşı uyguladığı bu "iğrenç ırkçılık" karşısında sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yapıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.