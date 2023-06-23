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Kuran-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıya Türkiye'den sert tepki: Lanetliyoruz ve hesap vermelerini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği saldırı lanetlenirken, kabul edilemez nefret suçunun faillerinin de en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerinin beklendiği dile getirildi.

07:48 . 23/06/2023 Cuma
IHA
Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria’da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria’da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamada Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde Batı Şeria’da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyuyoruz. Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.


Yine Batı Şeria’nın muhtelif yerlerinde yerleşimci grupların yaptıkları saldırıları ve İsrail güçlerince Filistinli bir sivilin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin İsrail Devleti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.





#Dışişleri Bakanlığı
#Kuran-ı Kerim
#Filistin
#Saldırı
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