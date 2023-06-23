Kuran-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıya Türkiye'den sert tepki: Lanetliyoruz ve hesap vermelerini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria’da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamada Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde Batı Şeria’da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyuyoruz. Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.
İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin İsrail Devleti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.