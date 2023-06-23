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Dünya

İşgalci önce helikopter sonra SİHA ile saldırdı

İşgalci İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik düzenlediği saldırılarda kullandığı araçların niteliği her geçen gün sertleşiyor. İsrail, Batı Şeria bölgesine yaklaşık 20 yıl sonra ilk defa SİHA saldırısı düzenledi. İsrail’in saldırıları nedeniyle birçok Filistinli hayatını kaybederken, Yahudi yerleşimci teröristlerin evlere ve araçlara saldırıları da hızla tırmanmaya devam ediyor.

Dış Haberler
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İşgalci İsrail önce helikopter sonra SİHA ile saldırdı.

İşgalci İsrail önce helikopter sonra SİHA ile saldırdı.

Önceki gün işgalci gücün Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir araca düzenlediği SİHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria bölgesine yaklaşık 20 yıl sonra ilk defa SİHA saldırısı düzenlenmiş oldu. Bu hafta başında Batı Şeria’da Cenin’e düzenlediği baskında 2. İntifada’dan sonra ilk kez helikopterle hava saldırısı düzenleyen ve biri çocuk 6 Filistinliyi şehit eden işgalci güç, böylece gerilimi tırmandırmaya kararlı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, İsrail’in 2000’li yıllardaki İkinci İntifada’dan sonra Batı Şeria’da ilk defa hava saldırısına başlamasının bölge için çok riskli bir sürece işaret ettiği söylerken, bunun aynı zamanda Tel Aviv yönetiminin Filistin direnişiyle başa çıkamadığının kanıtı olduğunu belirttiler. İsrail tarafı bunun önleyici bir saldırı olduğunu iddia ederken, Hamas ve İslami Cihad gibi direniş grupları işgalci gücün saldırılarının karşılıksız kalmayacağını açıkladı. İsrail’in saldırıları nedeniyle birçok Filistinli hayatını kaybederken, Yahudi yerleşimci teröristlerin evlere ve araçlara saldırıları da hızla tırmanmaya devam ediyor.





#Filistin
#Batı Şeria
#İsrail
#Saldırı
#SİHA
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