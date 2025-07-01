Filistinli sanıp istilacı yerleşimciyi vurdular

Önceki gece Ramallah’ın kuzeyindeki Beyt El yasadışı yerleşiminde İsrail kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki bir Yahudi’nin yaralanması üzerine istilacı Yahudi yerleşimciler, beldedeki Binyamin Tugayı Üssü’ne taşlar ve Molotof kokteylleriyle saldırdı. Üste yangın çıkaran istilacı yerleşimciler, İsrailli güvenlik güçlerine biber gazı sıktı, taş attı ve askeri araçları ateşe verdi. İsrail ordusu, bazı yerleşimcilerin üsse girmeye çalışması üzerine ordu güçlerinin duruma müdahale ettiğini ve çıkan arbedede bir yerleşimcinin daha yaralandığını aktardı. Kalabalık, İsrail sınır polisi tarafından ses bombalarıyla dağıtıldı. Olayın ardından İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, görevdeki bir subayın, beldede devriye atarken aracına taş atanları "Filistinli sandığı" ve kendini korumak amacıyla havaya 3 el ateş ettiği belirtildi. Açıklamada, İsrailli yerleşimcinin İsrail askeri tarafından vurulmuş olabileceği ihtimaline ilişkin soruşturma açıldığı ve istilacı yerleşimcinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Öte yandan, yerleşimcinin kauçuk mermiyle yaralanmadığı, hastanedeki kontrollerde gerçek mermiyle vurulduğu tespit edildi.

İTİRAF GİBİ BAŞLIK

İsrail’de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, İsrail ordusunun 14 yaşındaki bir Yahudi yerleşimciyi vurmasını “Yahudi terörü” başlığıyla okuyuculara aktardı. Gazete, kısa süre sonra başlığı değiştirirken, haberin içeriğinde “İsrail ordusunun Filistinlilerle uğraşırken Yahudi yerleşimcilerin peşinden koşmak zorunda da kalmaması gerektiği” yorumu yapıldı. Olay, İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en fanatik isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i de öfkelendirdi. Smotrich, konuya dair yaptığı açıklamada, asker ve polise yönelik şiddeti kınayarak, "Suçlu, suçludur. Nerede olursa olsun. Güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar kırmızı çizgidir" dedi. Yerleşimcilerin Batı Şeria’daki varlığını savunan Smotrich, bu tür şiddet eylemlerinin yerleşimlerle ilgisi olmadığını da iddia etti.

Batı Şeria'nın kuzeyinde bin evi yıktılar

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems kamplarında faaliyet gösteren iki Filistinli komite, işgal ordusunun 21 Ocak’tan beri üç kampta bin binayı yıktığını bildirdi. Cenin Kampı Basın Komitesi, bu süreçte yalnızca Cenin Kampı’nda 600’den fazla binanın yıkıldığı bilgisini verdi. Tulkerim Basın Komitesi ise Tulkerim ve Nur Şems kamplarında 400’den fazla binanın işgalcilerce yıkıldığını açıkladı. Bölgedeki duruma dair bilgi veren Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil de "İsrail makamları, Tulkerim kampındaki 104 binanın yıkılmasına karar verdi" diye konuştu. Kemyil, açıklamasında, uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve uluslararası kurumlara, İsrail'in bu yıkım kararını engellemek için "acil müdahale etme" çağrısında bulundu.







