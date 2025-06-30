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Gazze'de can kaybı son 24 saatte 28 artarak 56 bin 531'e yükseldi

Gazze'de can kaybı son 24 saatte 28 artarak 56 bin 531'e yükseldi

14:3130/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
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Gazze'de dram.
Gazze'de dram.

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 56 bin 531'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.


Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 28 ölü ve 223 yaralının getirildiği kaydedildi.



  • İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 203 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 bin 601 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 56 bin 531'e, yaralıların sayısının da 133 bin 642'ye yükseldiği bildirildi.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.




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