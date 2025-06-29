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İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze'de 37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze'de 37 Filistinli hayatını kaybetti

21:1629/06/2025, الأحد
AA
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Enkaz altında halen yaralılar olduğu ifade edildi.
Enkaz altında halen yaralılar olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 37 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'nin kuzeyinden Han Yunus'a kadar birçok bölgede sivillerin yaşadığı alanlar hedef alındı. Bombardımanda çocuklar, siviller ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar da vuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilenlerin de bulunduğu 37 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananlar ise Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze kentinin orta kesimindeki Zaviye pazarı da İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda biri 2, diğeri 3 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin orta kesiminde Samir kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, İsrail İHA'sıyla vuruldu, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı bölgede düzenlenen başka bir saldırıda ise 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bazı binaları havaya uçurduğu ve top atışları düzenlediği Cibaliya beldesi ve çevresi ile Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi şiddetli bir geceye tanıklık etti.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde El-Aşşi ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında halen yaralılar olduğu ifade edildi.

Şucaiyye Mahallesindeki El-Arayis bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Vadisi yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıda 8, Refah'ın kuzeybatısındaki Eş-Şakuş bölgesindeki benzer bir saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.


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