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66 çocuk açlıktan öldü

66 çocuk açlıktan öldü

04:0029/06/2025, الأحد
G: 29/06/2025, الأحد
Yeni Şafak
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İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve gıda girişini engellemesi sonucu yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 66’ya yükseldi. Son bir ayda 6 çocuk açlıktan öldü. Terör devleti, özellikle bebekler ve hastalar için hayati öneme sahip mama ve besin takviyelerinin girişini engelliyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve gıda girişini engellemesi sonucu yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66’ya yükseldiğini açıkladı. Son bir ayda 6 çocuğun açlıktan öldüğü ifade edildi. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi konuya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in sınır kapılarını kapatması, çocuk maması ve besin takviyeleriyle gıda girişini engellemesi nedeniyle şiddetli yetersiz beslenmeye bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının 66’ya yükseldiği belirtildi. İsrail'in özellikle bebekler ve hastalar gibi savunmasız gruplar için hayati öneme sahip mama ve besin takviyelerinin girişini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bunun da şiddetli gıda yetersizliğine yol açtığı kaydedildi.



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