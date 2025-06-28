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Trump: Gazze’de ateşkes yakın

Trump: Gazze’de ateşkes yakın

04:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trump.
Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkesin yakın olduğunu iddia etti. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç” diyerek ateşkese yakın zamanda ulaşılacağına inandığını söyledi. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze’de ateşkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.



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