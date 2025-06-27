ABD Başkanı Trump: İran ile haftaya görüşeceğiz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Sınırdan yasa dışı geçişler sınırlandı. Tekrar saygı duyulan bir ülkeyiz. Çin ile birlikte ticaret yapacağız. LGBT ile okullarda çocukların kontrolünü kaybediyoruz. Hayatı normale çevirmek biraz zorlu olacak. İran bizimle görüşmek istiyor. İran ile gelecek haftaya görüşeceğiz. İran'da tam istediğimiz yeri vurduk. Vurulan tesis taşların altında kaldı.
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