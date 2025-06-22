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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi

14:4622/06/2025, Pazar
AA
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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evler, zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yanı sıra yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef aldı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evler, zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yanı sıra yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evler, zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yanı sıra yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef aldı.


Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadır insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Reşvan bölgesi de topçu saldırılarıyla hedef alındı. Söz konusu saldırıyla eş zamanlı çok sayıda Filistinlinin mülkü de ateşe verildi. Kentte ayrıca bazı konutlar da bombalandı.


İsrail ordusu, güneydeki Refah kentinde ise ABD şirketine ait sözde yardım dağıtım merkezi yakınında toplanan Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda en az 10 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'taki Cedid Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nda evine bombalı saldırı düzenlenen 1 Filistinli hayatını kaybetti.



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