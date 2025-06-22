İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadır insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Reşvan bölgesi de topçu saldırılarıyla hedef alındı. Söz konusu saldırıyla eş zamanlı çok sayıda Filistinlinin mülkü de ateşe verildi. Kentte ayrıca bazı konutlar da bombalandı.