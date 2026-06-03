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Fransa canavar devlet İsrail'e seslendi: Lübnan topraklarını işgale son verin

Fransa canavar devlet İsrail'e seslendi: Lübnan topraklarını işgale son verin

18:223/06/2026, Çarşamba
AA
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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, canavar devlet İsrail’in Lübnan topraklarındaki işgaline ve saldırılarına son vermesi gerektiğini belirtti. Lecornu, ayrıca Hizbullah’ın silahsızlandırılması, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve ülkenin güvenliği için Avrupa’nın daha etkin rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Fransa hükümeti, İsrail'in Lübnan topraklarını işgaline son vermesini istedi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Mecliste Orta Doğu'daki duruma ilişkin düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını değerlendirdi.

Başbakan Lecornu, "İsrail, Lübnan topraklarındaki yasa dışı işgaline ve bu savaşa bir son vermeli." dedi.

Lübnan'ın kalıcı bir savaşa sürüklenmesini reddeden Lecornu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılar ile "orta ve uzun vadede İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını" söyledi.

Öte yandan Lecornu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi çağrılarını yineleyerek Fransa'nın, bu ülkedeki vatandaşlarının güvenliğini öncelediğini belirtti.

Lübnan makamlarının desteklenmesinin bir diğer öncelikleri olduğunu dile getiren Lecornu, Avrupalı devletleri bu ülkenin güvenliğinin sağlanması için daha etkin olmaya davet etti.

Canavar devlet İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.


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