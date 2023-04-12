Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş: Konuşma yaparken 'ikiyüzlülüğün başkanı’ diye afiş açtılar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte, Hollanda Kralı Willem - Alexander’ın resmi daveti üzerine iki günlüğüne Hollanda’ya ulaştı.

Amsterdam’daki Dam Meydanı’nda resmi törenle karşılanan Macron, 2000 yılında, Jacques Chirac’ın Amsterdam ve Lahey'e yaptığı ziyaretten bu yana, 23 yıl sonra Hollanda’yı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu. Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Cumhurbaşkanı düzeyinde resmi ziyaretin 23 yıldır gerçekleşmemesinin iki ana nedeni var. Bunlardan ilki, “Süper güç” olan Fransa’nın “eşit düzeyde muhatap” arayışı. ABD, İngiltere ve Almanya ile yakın temas halinde olan Paris yönetimi, genellikle sınırlı güce ve etkiye sahip “küçük ortaklara” pek saygı duymuyor. İkinci neden ise, Hollanda ve Fransa da uzun süredir Avrupa Birliği (AB) içinde aynı ideolojik saflarda yer almaması.

Hollanda, Fransa’yı sık sık “savurganlıkla” suçluyor

AB içinde daha çok Almanya’ya yakın bir tutum sergileyen Hollanda, Fransa’yı sık sık “savurganlıkla” suçluyor. Bu nedenle Macron’un ziyareti, aynı zamanda NATO müttefiki de olan Lahey yönetimi için büyük önem taşıyor. Resmi karşılamanın ardından Lahey’e geçen Macron, Hollanda Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra Lahey'deki Amare Tiyatrosu’nda, “Avrupa’nın geleceği” konulu bir konferans verdi.

Protestolar sürüyor

Yaklaşık 50 kadar gösterici, Macron’un konuşması sırasında, “şiddetin ve ikiyüzlülüğün başkanı" yazılı bir pankart açtı. Göstericiler, Fransa’da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına karşı geniş çaplı protestolara ilişkin polisin sert müdahalesine atıfta bulundu. Macron, Hollanda’da emeklilik yaşının 67’ye çıkarıldığını anımsatarak, Fransız halkının 64 yaşa kızmaması gerektiğini savundu. Göstericilerden biri, "Fransız demokrasisi nerede?" diye bağırırken, bir başkası da, "Sokaklarda milyonlarca insan var. İklim sözleşmeleri bir kenara itildi, Avrupa'dan bahsederken ne diyebilirsiniz?" dedi.

Konuşmasını kesip soruları yanıtladı

Macron, planlanan Avrupa konulu konuşmasına ara vererek, protestoculara yanıt vermeye çalıştı. Fransa Cumhurbaşkanı’nın, "Bana zaman verirseniz bu soruya cevap verebilirim" sözleri üzerine, salonda yeniden protestolar yükseldi. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale ederek, açtıkları pankartı indirdi. Göstericiler daha sonra salondan çıkarıldı. Dışarıdaki göstericilerden birinin “kamuya açık alanda alkol yasağını ihlal ederek, düzensizlik yarattığı” gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından Macron konuşmasına devam etti.















