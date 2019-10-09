Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG/PKK'ya destek sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsüyle görüşerek DEAŞ'a karşı mücadelede destek olacaklarını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda Fransa'nın endişeli tavrının değişmediği bildirildi.
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