Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG/PKK'ya destek sözü

Ayıyla antrenman yapan dövüşçü sosyal medyayı ikiye böldü

Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Smolyakov'un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Smolyakov'un çok güçlü olduğunu yazdı.