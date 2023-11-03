Fransa Nice'te yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Alpes-Maritimes Valiliğince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan Filistin yanlısı gösterinin, kamu düzeninin bozulması ve arbede yaşanması riski ile Yahudi karşıtı eylemlerinin artması nedeniyle yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede terör tehdidinin devam etmesi, gösterinin yasaklanmasının nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Organizatörlerin yasağa uymadıkları takdirde 6 ay hapis ve 7 bin 500 avro cezaya çarptırılabileceği belirtilen açıklamada, yasaklanan gösteriye katılanlara 750 avro ceza kesilebileceği bildirildi.

Fransa'da 7 Ekim'den sonra Filistin'e destek gösterileri önce tek tek, ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatıyla topyekun yasaklanmıştı.

Filistin İçin Hareket Derneği, hükümetin Filistin yanlısı gösterilerini yasaklama kararını, Danıştaya taşımıştı.