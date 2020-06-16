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Dünya Fransada Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar tansiyonu yükseltti
AVRUPA

Fransa’da Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar tansiyonu yükseltti

Fransa’da 16 yaşındaki Çeçen gencin uyuşturucu satıcısı Arap gençlerin saldırısına uğramasının ardından taraflar arasında çıkan silahlı çatışma 3 gündür devam ediyor. Sosyal medya üzerinden intikam çağrısı yapan Çeçenler, Avrupa’nın dört bir yanından Fransa’ya geldi. Çeçen grup tarafından yapılan açıklamada, "Bize hakaret ettiler, halkımıza saldırdılar, onları dövmek ve intikam almak için buradayız. Dijon halkını kızdırmak istemedik, özür dileriz. İnsanları korkuttuk fakat korkmak ertesi sabah binanın dibinde ceset bulmaktan iyidir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi İHA
Bir kişi aracı ile çatışmaların ortasına daldı.
Bir kişi aracı ile çatışmaların ortasına daldı.

Fransa’nın Dijon kentinde 10 Haziran’da 16 yaşındaki Çeçen bir gencin uyuşturucu satıcısı Arap gençlerin saldırısına uğramasının ardından iki grup arasında tansiyon yükseldi.

Sosyal medya üzerinden intikam çağrısı yapan Çeçenler, Avrupa’nın dört bir yanından Fransa’ya geldi. Çeçen bir grup, 12 Haziran’da Trémouille’deki bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından iki grup arasında Grésilles bölgesinde silahlı çatışmalar patlak verirken, 1 kişi ağır yaralandı. Bugün ise bir kişi aracı ile çatışmaların ortasına daldı.

Dijon Savcısı Eric Mathais, yaptığı açıklamada sürücünün ağır şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mathais, "Sürücü kaza anında alkol etkisi altındaydı" ifadelerini kullandı.

Fransa’da Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar sürüyor
OYNAT 00:44
Fransa’da Çeçenler ve Araplar arasındaki silahlı çatışmalar sürüyor
Fransa'da 16 yaşındaki Çeçen gencin uyuşturucu satıcısı Arap gençlerin saldırısına uğramasının ardından taraflar arasında çıkan silahlı çatışma 3 gündür devam ediyor. Sosyal medya üzerinden intikam çağrısı yapan Çeçenler, Avrupa'nın dört bir yanından Fransa'ya geldi. Çeçen bir grup, 12 Haziran'da Trémouille'deki bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından iki grup arasında Grésilles bölgesinde silahlı çatışmalar patlak verirken, 1 kişi ağır yaralandı. Bugün ise bir kişi aracı ile çatışmaların ortasına daldı.


Yüzlerce polis görevlendirildi

Dijon Belediye Başkanı François Rebsamen ise, çatışmalar nedeniyle kentte yüzlerce polisin görevlendirildiğini aktararak, “Bu olağanüstü olaylar asla kabul edilemez” dedi.

Çeçen grup tarafından yapılan açıklamada, "Bize hakaret ettiler, halkımıza saldırdılar, onları dövmek ve intikam almak için buradayız. Dijon halkını kızdırmak istemedik, özür dileriz. İnsanları korkuttuk fakat korkmak ertesi sabah binanın dibinde ceset bulmaktan iyidir. Şehri yağmalama ya da topluma saldırma niyetimiz yok" ifadelerine yer verildi.

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