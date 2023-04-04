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Dünya

Fransa'da sosyal medya yasası kabul edildi: Filtre kullanımına şart getiriliyor

Fransa'da Ulusal Meclis, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerini denetlemeyi kapsayan yasa tasarısını kabul etti. Yeni yasa tasarısına göre influencerlar alkol, estetik operasyon, kumar ve kripto para reklamı yapamayacak. Paylaşımlarda filtre kullanılması halinde bunun belirtilmesi de zorunlu olacak.

14:36 . 4/04/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Fransız milletvekilleri mecliste, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü. Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının "evet" oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.

Alkol ve estetik operasyon reklamlarına yasak

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor. Yasa, kumar ya da kripto para üzerine ücretli ortaklıkları da yasaklıyor.

Filtre kullanımına şart getirildi

Bununla beraber yeni yasaya göre, filtrelenmiş veya rötuşlanmış fotoğraf ya da videoların 'ücretli bir ortaklığın parçası olarak' şeklinde belirtilmesi zorunlu kılınacak. Ayrıca estetik cerrahi konusundaki tüm tanıtımlar da yasaklanacak.

İhlal durumunda 2 yıl hapis

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in sunduğu düzenlemelerin ihlali için 2 yıla kadar hapis ve 32 bin 515 dolar para cezası öngörülüyor. Ayrıca suçlu bulunan influencer'ların sosyal medyayı kullanmalarına ya da platformlardaki kariyerlerine devam etmelerine izin verilmeyecek.

Tasarının nihai olarak onaylanması için parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.



#Fransa
#Bruno Le Maire
#avrupa
39 dakika önce
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