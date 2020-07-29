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Hayat Seda Sayandan Cumhurbaşkanı Erdoğana sosyal medya yasası teşekkürü
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Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya yasası teşekkürü

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından bir paylaşımda bulunan sanatçı Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı menşınlayarak alkış emojisi koydu. İnstagram hesabından paylaşım yapan Sayan, “Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Seda Sayan sosyal medya yasası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
​Seda Sayan sosyal medya yasası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Sosyal medya yasasıyla ilgili haberler gündem olunca şarkıcı Seda Sayan paylaşım yaptı.

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"Allah razı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Sayan, "Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Sanatçı Erdoğan'ı da menşınlayarak alkış emojisi koymayı ihmal etmedi.

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