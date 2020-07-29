Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya yasası teşekkürü

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Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili yorumlarıyla çok konuşulan dövmeli genç artık AK Partili

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili sokak röportajı veren ve dövmeleri nedeniyle çok konuşulan Ufuk Yıldırım AK Parti'ye üye oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yıldırım, "Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var demiştim. Artık siyasi görüşüm de var" ifadelerini kullandı.