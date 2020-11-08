​Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

Nantes bölgesinde 7 yıldır yaşadıklarını belirten Y.B, ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını dile getirdi.

Fransa'da son dönemde artan İslamofobi ve Türkofobi ırkçı saldırılara neden olmaya devam ediyor. Ülkenin kuzey batısındaki Nantes kentinde Türklere ait bir dükkana da geçtiğimiz günlerde saldırı yapıldı. Kentte yaşayan Y.B, hasta olan kardeşinin geçen hafta kasap dükkanını bir haftalığına kapattığını söyledi. Salı günü işten dönerken kardeşinin dükkanına yazılar yazıldığını fark ettiğini söyleyen Y.B, bu yazılar arasında, "Buradan defolun, evinize dönün", “Yaşasın Le Pen", "Erdoğan'a ölüm", "Fransa, Fransızlarındır", "Türklere ölüm" mesajlarının yer aldığını anlattı. Y.B ayrıca, mesajlar arasında iki destek mesajı olduğunu da kaydetti.

POLİS 3. ARAMADAN SONRA GELDİ

Nantes bölgesinde 7 yıldır yaşadıklarını belirten Y.B, ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını dile getirdi. Y.B, Fransa'da son dönemde Türklere ve Müslümanlara yönelik baskıların arttığına işaret ederek, "Artık yeter! Biz Türk milleti olarak kimseye ne saldırırız, ne yanlış yaparız. Geliriz işimizi yaparız. Herkes biliyor Türk milletini" dedi.

REKLAM

Dükkana yazılan yazılardan 2 gün sonra da vitrinlerin kırıldığını vurgulayan Y.B, içeri girildiğini ve her yerin kırılıp döküldüğünü anlattı. Y.B, 3 kez aradıktan sonra polislerin olay yerine geldiğini ve kendilerine "Bu, bizim için önemli bir olay değil" dediklerini belirterek, "Bu muamele zoruma gitti. Türk kökenli olsak da doğma büyüme buralıyım, kimliğimde Fransa vatandaşı yazıyor neticede. Yine de bir şey demedik, saygımızı koruduk. Geldiler, fotoğraf çekip gittiler" ifadelerini kullandı.