Dünya Gazeteci Miçotakisin yüzüne vurdu Sığınmacılar konusunda yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?
AVRUPA

Gazeteci Miçotakis'in yüzüne vurdu: Sığınmacılar konusunda yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollandalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlan toplantıda Miçotakis’e, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Gazeteci Miçotakisin yüzüne vurdu: Sığınmacılar konusunda yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?
Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maksimu Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis ile Beugel arasında gergin bir diyalog yaşandı.

  • Sözlerine "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diye başlayan Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti.

Yunanistan ölüme itti Türkiye el uzattı: İzmir'de 172 göçmen kurtarıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Title
Ekipler, 6 Kasım saat 04.10 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.
Title
Lastik bot batırılmış<br><br>Aynı gün saat 05.10 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Burada da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve lastik botlarının batması sebebiyle bölgede bulunan bir balıkçı teknesi üzerine alınan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.<br>
Title
Mobil radar tespit etti<br><br>Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım sabahı saat 09.15 sıralarında da Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, mobil radarla tespit edilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Title
Ekipler, 7 Kasım saat 01.17 sıralarında, Çeşme ilçesi Mersinli Koyu açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Title
Yunanistan ölüme itti<br><br>Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Kasım saat 01.40 sıralarında, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.<br>Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Title
Yunanistan ölüme itti Türkiye el uzattı: İzmir'de 172 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 172 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

"Yalan söylemeye devam ediyorsunuz"

Beugel, "Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.’ demiyorsunuz? Neden Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?” ifadelerini kullandı.

Yunan tarafının Türk karasularına ittiği 31 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Yunan tarafının Türk karasularına ittiği 31 göçmen kurtarıldı

Rutte’ye de soru yönelten Beugel, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda’ya, Hollanda’nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" dedi.

Hollanda’da birçok belediyenin Yunanistan’dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte’un engel olduğunu dile getirdi.

Başbakan Miçotakis ise kendisine yöneltilen soruyu, "Sizin Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem." diye cevapladı.

Yunanistan ölüme terk ediyor: Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan ölüme terk ediyor: Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye’den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk Sahil Güvenlik birimlerinin gelip sığınmacıları alarak Türkiye’ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü.

Miçotakis, Türkiye'yi suçladı

Miçotakis, "Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız.” diye konuştu.

  • Beugel’e "Bizim Sisam'daki kampımızı ziyaret ettiniz mi?" diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, "Evet" yanıtına karşı ses tonunu yükselterek, "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz." diye konuştu.

Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Beugel, basın toplantısı öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birazdan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek. Geri itmeler ve mülteci dehşetinin ortak sorumluları. Tek soru hakkım var. Onlara hangi soruyu sormamı istersiniz? Lütfen fikir verin." ifadelerini kullanmıştı.

Kilosu 150 liradan satılıyor

Kilosu 150 liradan satılıyor

​Proje dört kadın üreticinin eliyle hayata geçti.
Türkeş hayali gerçek oldu

'Türkeş' hayali gerçek oldu

Aldığı günden bu yana evladı gibi bakıyor.
Gazeteci Miçotakisin yüzüne vurdu: Sığınmacılar konusunda yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?

​Tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

​Türkiye'nin 9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.