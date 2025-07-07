Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de can kaybı 57 bin 523'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 57 bin 523'e yükseldi

15:167/07/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 105 kişinin hayatını kaybettiği, 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 105 kişinin hayatını kaybettiği, 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57 bin 523'e, yaralananların sayısının ise 136 bin 617'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 105 kişinin hayatını kaybettiği, 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada yardım dağıtımları sırasında 7 kişinin daha hayatını kaybetmesi ve 74'ten fazla Filistinlinin yaralanması sonucu birlikte yardım dağıtımlarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 758'e ulaşırken, yaralananların sayısı ise 5 bin 5'i geçti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 57 bin 523'e, yaralı sayısı ise 136 bin 617'ye yükseldi.

İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 6 bin 964 kişinin öldüğü ve 24 bin 576 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

#Filistin
#İsrail
#Gazze Şeridi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıt tarihi açıklandı