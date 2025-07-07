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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında biri bebek 10 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında biri bebek 10 Filistinli hayatını kaybetti

10:347/07/2025, Pazartesi
AA
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Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bazı bölgelere de karadan operasyonlar düzenledi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bazı bölgelere de karadan operasyonlar düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebeğin de olduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre,
İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel El-Heva Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'nda "El-Cedy" ailesinin evine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısı sonucu 4 Filistinli ağır şekilde yaralandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bazı bölgelere de karadan operasyonlar düzenledi.

#Filistin
#israil
#Gazze Şeridi
#Deyr el-Belah
#Tel El-Heva Mahallesi
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