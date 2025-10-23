Gazze’de enkazların altından umut yükseliyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik 2 yılı aşkın yaptığı soykırımın ardından Türk STK’lar Gazze’de çalışmalarını başlattı. Ateşkesin ardından Verenel Derneği Han Yunus Belediyesi ile birlikte bombalanan binalardan dolayı yığılan molozları temizleme çalışması yürütüyor.

Umutsuzluğu kaldırıyoruz

Yıkımın en yoğun yaşandığı Han Yunus bölgesinde yürütülen çalışmalar, Verenel Derneği ile belediyenin ortak koordinasyonuyla ilerliyor. Yollar açılıyor, enkaz altındaki yapılar temizleniyor, yaşanabilir alanlar yeniden tanımlanıyor.

Han Yunus Belediye Başkanı Naci el-Batta, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:“Gazze’nin yeniden nefes almasını sağlayan bu çalışmalar, sadece moloz değil umutsuzluğu da kaldırıyor. Verenel’in projesi, yolların açılması ve enkazın kaldırılması için yürütülen en büyük kampanyadır” dedi.

Gazze için yardım seferberliği

Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için çalışan STK’ların arasında olan Verenel Derneği sıcak yemek, gıda kolisi yardım malzemelerini de bölgeye ulaştırıyor. Bu kapsamda yürütülen projelerarasından

“Bir Damla Bin Umut” sloganıyla su kuyuları ile temiz içme suyu sağladı. Gıda kolisi, sıcak yemek ve un desteğiyle temel ihtiyaçlara yönelik çalışma yapılıyor. Çadır, hijyen kiti, ilaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıldı.

Taş değil umut kaldırılıyor

Gazze çalışması hakkında bilgi veren Verenel Derneği Genel Başkanı Servet Süt,“Biz burada sadece taş kaldırmıyoruz. Her kepçeyle, bir evin değil; bir umudun temellerini atıyoruz. Verenel olarak hedefimiz, Gazze’yi sadece bugün için değil, gelecek nesilleriçin de yeniden yaşanabilir hale getirmek” açıklamasında bulundu.











