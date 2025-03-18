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Gazze'deki İsrailli esir ailelerinden Netanyahu'ya sert tepki: Tam bir aldatmaca

Gazze'deki İsrailli esir ailelerinden Netanyahu'ya sert tepki: Tam bir aldatmaca

11:0018/03/2025, Salı
AA
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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçladı
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçladı

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, hükümeti esirlerden vazgeçmekle suçladı ve "şaşkın, kızgın ve korku içinde olduklarını" açıkladı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin bir araya geldiği forum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin esirlerden vazgeçtiği" belirtildi.

Esir yakınlarının, Netanyahu hükümetinin ateşkesi bozarak "kurtarılabilecek 59 esirin canı pahasına" saldırıları yeniden başlatması karşısında "şaşkın, kızgın ve korku içinde" oldukları vurgulandı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümeti, esirleri getirmek için anlaşmanın sonraki aşamalarını uygulamayı ve savaşın bittiğini duyurmayı reddetti. Hükümetin 'Gazze'deki esirleri getirmek amacıyla savaşa yeniden başladıklarını' açıklaması tam bir aldatmaca. Askeri baskı, esirleri ve askerleri riske atıyor."

Ateşkese geri dönülmesi çağrısı yapan esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm esirlerin serbest kalması için çalışmasını istedi.

Netanyahu kabinesine de seslenen esir yakınları, hükümetten "müzakerelerle savaşmasını" istedi.



#İsrail
#Gazze
#tepki

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