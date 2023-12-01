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Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 'insani ara' açıklaması: Geçici ateşkesin sağlık sistemine faydası olmadı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından, İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında 7 gün uygulanan ve bu sabah sona eren "insani ara"nın sağlık sistemine faydası olmadığı bildirildi.

11:11 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:12 - 1/12/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Kudra, "
İşgalci İsrail, insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'nde yeni katliamlar gerçekleştiriyor. Bu katliamlar geride çok sayıda şehit ve yaralı bırakıyor."
ifadelerini kullandı.

İnsani aranın sağlık sistemine faydası olmadığını vurgulayan Kudra, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt akışının sağlanması gerektiğini kaydetti.


İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.


"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.



#gazze
#israil
#Hamas
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