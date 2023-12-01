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Dünya

Hamas: İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını ateşkesten sonra da başaramayacak

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak." açıklaması yaptı.

10:43 - 1/12/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail saldırıları sonrası Gazze.

İşgalci İsrail saldırıları sonrası Gazze.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani aranın" sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada Rişk, "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarına karşı direnişin devam edeceğini vurgulayan Rişk,
"İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak."
açıklamasında bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

#Hamas
#İsrail
#Gazze
#Filistin
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