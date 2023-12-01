Hamas: İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını ateşkesten sonra da başaramayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de gıdası, yakıtı, ilacı, ekmeği, elektriği, suyu ve iletişimi kesilen 2,3 milyon insana soykırım uygulandığını vurgulayarak, “Gazze’de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden ‘Gazze kasabı’ olarak yazdırmıştır” dedi.