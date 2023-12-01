Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi.
İşgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında varılan yedi günlük "insani ara", bugün Türkiye saati ile 08.00’de sona erdi.
Ateşkesin sona ermesine saatler kala Mısırlı yetkililer insani aranın bir gün daha uzatıldığını açıklarken İsrail ve Hamas'tan bu yönde bir açıklama gelmedi.
Yeniden saldırıya geçti
Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi.
Gazze'deki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.
İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde
Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.
Beş kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.