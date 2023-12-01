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Dünya

Gazze'deki ateşkes yedi gün sonra sona erdi: İşgalci İsrail ordusu yeniden ölüm yağdırıyor

Eli kanlı işgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi. Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

07:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:46 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi.

Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi.

İşgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında varılan yedi günlük "insani ara", bugün Türkiye saati ile 08.00’de sona erdi.


Ateşkesin sona ermesine saatler kala Mısırlı yetkililer insani aranın bir gün daha uzatıldığını açıklarken İsrail ve Hamas'tan bu yönde bir açıklama gelmedi.


Saatler 08:00'i gösterdiğinde ise eli kanlı işgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden insani aranın sona erdiği açıklandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.


Yeniden saldırıya geçti


Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi.


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.



İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde


Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.


Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.



Beş kişi hayatını kaybetti


Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.




#Gazze
#Ateşkes
#Hamas
#İsrail
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