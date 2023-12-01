İzzeddin el-Kassam Tugayları, dünyada algıları tersine çevirmeye devam ediyor. Gazze'deki bazı esirleri serbest bıraktığı anları paylaşan Kassam Tugayları, kaydedilen görüntülerle yine gündem oldu. Esirlere çok iyi davranmalarıyla bilinen mücahitler, onlarla vedalaşarak ayrıldı. İsrailli bir kadın esirin, "bize çok iyi ve nazik davrandılar. Yemekler güzeldi. Her şey çok güzeldi" sözleri de dikkatlerden kaçmadı.