Güney Afrika Çin ve Rusya ile planlanan tatbikatları savunuyor

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyondan 11 ay sonra Güney Afrika'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ortak askeri tatbikatlara yönelik açıklamalarda bulundu.





Rusya ve Çin ile ortak askeri tatbikatlarda bulunmanın dostane siyasi ilişkilerin bir parçası ve doğal seyri olduğunu belirtti.





Bazı muhalefet partileri ve Güney Afrika'da bulunan Ukrayna yanlısı bir topluluk, Lavrov'a ev sahipliği yapmanın duyarsızlık olduğunu söylediler.



