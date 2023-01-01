Rusya'nın büyükelçi kararına Estonya'dan mütekabiliyet

|
Rusya/Estonya
Rusya Dışişleri Bakanlığının Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Estonya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan Rus Büyükelçi'nin Tallinn'den ayrılacağını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığının Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istediği anımsatıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istemişti.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti.