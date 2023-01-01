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Rusya'nın büyükelçi kararına Estonya'dan mütekabiliyet

Rusya Dışişleri Bakanlığının Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Estonya'dan cevap niteliğinde adım geldi, Estonya Dışişleri Bakanlığı ülkede bulunan Rus Büyükelçi'nin Tallinn'den ayrılacağını bildirdi.

15:44 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Rusya/Estonya

Rusya/Estonya

Rusya Dışişleri Bakanlığının Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Estonya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan Rus Büyükelçi'nin Tallinn'den ayrılacağını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığının Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istediği anımsatıldı.



Açıklamada,
"Rusya ile ilişkilerde eşitlik ilkesine bağlıyız. Bu da Rus Büyükelçisi'nin Estonya'nın Rusya Büyükelçisi ile aynı zamanda ülkemizden ayrılacağı anlamına gelmektedir."
ifadesi kullanıldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da Twitter'dan yaptığı açıklamada,
"Rusya'nın adımları, yaklaşık bir yıldır egemenliği ve hepimizin güvenliği için mücadele eden Ukrayna'ya destek vermekten bizi vazgeçiremeyecek."
değerlendirmesinde bulundu.


Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Bu kararın
"dostça olmayan"
adım olduğu belirtilmiş ve bunun üzerine Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilmişti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti.


#Estonya
#Rusya
#Büyükelçi
1 saat önce
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Rusya'nın büyükelçi kararına Estonya'dan mütekabiliyet
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