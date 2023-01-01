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Rusya Estonya arasında büyükelçi krizi

Rusya Dışişleri yetkilileri, Rusya karşıtı eylemleri yüzünden Estonya ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirme kararı aldıklarını belirtti. Rusya’daki Estonya Büyükelçisi’nden ülkeyi 7 Şubat’a kadar terk etmesi istendi.

12:25 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Estonya Büyükelçisi Margus Laidre’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Estonya hükümetinin Rusya karşıtı eylemleri ile ilgili olarak protesto iletildiği kaydedildi. Ayrıca Laidre’ye, Rusya’yı terk etmesi için 7 Şubat’a kadar süre tanındığı belirtildi.


“Estonya tarafından Tallin’deki Rusya Büyükelçiliği’ndeki personelin sayısının azaltılmasını içeren yeni bir düşmanca karar alınmıştır. Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin çöktüğünü göstermektedir. Estonya’nın bu kararına karşılık olarak Rusya tarafından ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi kararı alınmıştır” ifadelerine yer verilen Rusya Dışişleri açıklamasında, “Rusya ile Estonya’nın ilişkilerinde gelinen bu durumun sorumluluğu tamamıyla Estonya tarafına aittir. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına karşılık vermeyi sürdüreceğiz” denildi.




#Rusya
#Estonya
#Moskova
44 dakika önce
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Rusya Estonya arasında büyükelçi krizi
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