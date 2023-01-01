Rusya Estonya arasında büyükelçi krizi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Estonya Büyükelçisi Margus Laidre’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Estonya hükümetinin Rusya karşıtı eylemleri ile ilgili olarak protesto iletildiği kaydedildi. Ayrıca Laidre’ye, Rusya’yı terk etmesi için 7 Şubat’a kadar süre tanındığı belirtildi.