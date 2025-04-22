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Güney Kore 4'üncü yerli askeri casus uydusunu uzaya fırlattı

Güney Kore 4'üncü yerli askeri casus uydusunu uzaya fırlattı

10:0422/04/2025, Tuesday
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin dördüncü yerli askeri casus uydusunun SpaceX'in Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldığını açıkladı.

Kuzey Kore ile askeri gerginlik yaşayan Güney Kore'den kritik bir savunma hamlesi geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 4'üncü yerli askeri casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildiği duyuruldu.


Casus uyduyu taşıyan SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin saat 20.48'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan havalandığı, uydunun fırlatmadan 15 dakika sonra yörüngeye yerleştiği aktarıldı. SpaceX'ten yapılan açıklamada ise "Bandwagon-3" görevi kapsamında Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı'na (ADD) ait 425Sat-3 uydusunun yanı sıra ABD'li Tomorrow Companies firmasının Tomorrow-S7 uydusu ile Alman şirketi Atmos Space Cargo'nun PHOENIX kapsülünün de yörüngeye taşındığı kaydedildi.


Güney Kore ilk yerli casus uydusunu 2023'te fırlatmıştı


Doğu Asya ülkesi Güney Kore, Kuzey Kore'yi daha iyi izlemek ve ABD'nin uydu görüntülerine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 2025 yılı sonuna kadar yörüngeye 5 yerli casus uydu gönderileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda ülkenin ilk yerli casus uydusu 2023 yılının Aralık ayında yörüngeye fırlatılmıştı.




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