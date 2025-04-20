Kazakistan'da ölüm maratonu: Aralarında 63 yaş fark olan iki kişi can verdi

Organizatörler, atletlerden birinin 84 yaşındaki Akkoyan Rsaliyev, olduğunu ve yarışın başında hayatını kaybettiğini belirterek, atletlerden diğerinin ise 21 yaşındaki Akhmadi olduğunu ve yaklaşık 16 kilometre koşmasının ardından hayatını kaybettiğini ifade etti.