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Kazakistan'da ölüm maratonu: Aralarında 63 yaş fark olan iki kişi can verdi

Kazakistan'da ölüm maratonu: Aralarında 63 yaş fark olan iki kişi can verdi

18:4420/04/2025, Pazar
IHA
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Astana'da koşulan bir maraton (Foto: Arşiv)
Astana'da koşulan bir maraton (Foto: Arşiv)

Kazakistan'da düzenlenen yarı maraton sırasında 2 atlet hayatını kaybetti. Organizatörler, atletlerden birinin 84, diğerinin 21 yaşında olduğunu açıkladı. Her iki sporcunun da koşu etkinliklerine düzenli olarak katıldıkları belirtildi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen yarı maraton sırasında can kaybı yaşandı. Organizatörler, koşu sırasında 2 atletin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yarışın başında öldü

Organizatörler, atletlerden birinin 84 yaşındaki Akkoyan Rsaliyev, olduğunu ve yarışın başında hayatını kaybettiğini belirterek, atletlerden diğerinin ise 21 yaşındaki Akhmadi olduğunu ve yaklaşık 16 kilometre koşmasının ardından hayatını kaybettiğini ifade etti.

Düzenli olarak koşuyorlardı

Organizatörler, her ikisinin de koşu etkinliklerine düzenli olarak katıldığını aktardı.



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