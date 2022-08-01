Güney Kore ABD ve Japonya'nın "Pasifik Dragon" adlı tatbikatı Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenecek Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin füze denemeleri karşısında bugün başlayacak tatbikatta, sekiz savaş gemisi ve iki uçak yer alacak. Her iki yılda bir düzenlenen tatbikata bu yıl, Avustralya ve Kanada da katılıyor.

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