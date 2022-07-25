ABD ordusundan Güney Kore'ye askeri tatbikat

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz aylarda ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore’de konuşlu ABD ordusundan önemli bir hamle geldi. ABD ordusunun 2019’dan bu yana ilk kez silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Apache saldırı helikopterlerinin de kullanıldığı tatbikatın, Kore Tarafsız Bölgesi’nin (DMZ) hemen güneyinde bulunan ancak bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine bir süre faaliyetlerine ara veren Rodriguez Gerçek Atış Kompleksi’nde gerçekleştirildiği öğrenilirken, gece ve gündüz devam eden eğitimler çerçevesinde AGM-114 Hellfire füzeleri, Hydra 70 roketi ve 30milimetre çapındaki otomatik silahların test edildiği kaydedildi.

ABD’nin tatbikatı, Kuzey Kore’ye karşı caydırıcılığı artırma ve ortak tatbikatları "normalleştirme" sözü veren yeni Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlamasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda

EKONOMİ Küresel talebe ilişkin endişeler sonrası petrol fiyatları düşüşte