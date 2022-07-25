Dünya ABD ordusundan Güney Koreye askeri tatbikat
AMERİKA

ABD ordusundan Güney Kore'ye askeri tatbikat

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği askeri tatbikatların ardından Güney Kore'de konuşlu ABD ordusunda kritik hamle geldi. ABD birlikleri 2019 yılından bu yana ilk kez Apache saldırı helikopterleri, gerçek silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD ordusundan Güney Koreye askeri tatbikat
Arşiv

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz aylarda ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore’de konuşlu ABD ordusundan önemli bir hamle geldi. ABD ordusunun 2019’dan bu yana ilk kez silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Apache saldırı helikopterlerinin de kullanıldığı tatbikatın, Kore Tarafsız Bölgesi’nin (DMZ) hemen güneyinde bulunan ancak bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine bir süre faaliyetlerine ara veren Rodriguez Gerçek Atış Kompleksi’nde gerçekleştirildiği öğrenilirken, gece ve gündüz devam eden eğitimler çerçevesinde AGM-114 Hellfire füzeleri, Hydra 70 roketi ve 30milimetre çapındaki otomatik silahların test edildiği kaydedildi.

ABD’nin tatbikatı, Kuzey Kore’ye karşı caydırıcılığı artırma ve ortak tatbikatları "normalleştirme" sözü veren yeni Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlamasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda

Küresel talebe ilişkin endişeler sonrası petrol fiyatları düşüşte
EKONOMİ
Küresel talebe ilişkin endişeler sonrası petrol fiyatları düşüşte

Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı: Kapıları kapatın ışıkları söndürün
DÜNYA
Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı: Kapıları kapatın ışıkları söndürün
Sukkarda hedef 530 bin ton pancar

Sukkar'da hedef 530 bin ton pancar

"Bereketli bir hasat dönemi bekliyoruz."
Youtubea kritik uyarı

Youtube'a kritik uyarı

​İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın.
Bursada çöp evden bulunan çocuk koruma altına alındı

​Üç bölgede 15 terörist etkisiz hale getirildi.

​Kümbet Yaylası yıldız fotoğrafçılığı için bulunmaz nimet.

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı detayları açıkladı.

Yunanistan'daki yangın 5 gündür söndürülemiyor.

​Aracı olanlar dikkat: Pompaya yarın yansıyacak.

Öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti.

Kütahya'daki ​yangına 33 hava aracı ile müdahale.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.