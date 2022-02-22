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Güney Kore: Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmalı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek, ülkesinin krizin barışçıl bir çözüme ulaşması çabalarına katılacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore: Ukraynanın egemenliğine saygı duyulmalı
Güney Kore'den Ukrayna-Rusya arasındaki krizle ilgili açıklama geldi.

Yonhap'ın haberine göre Moon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Moon, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

"Dünya ülkeleri bir araya gelerek Ukrayna'daki duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm için çalışmalılar." diyen Moon, Güney Kore'nin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak bu çabalara aktif olarak katılacağını aktardı.

Moon, yetkililerden Ukrayna’daki Güney Kore vatandaşlarının korunması için kapsamlı bir çalışma yapmalarını ve ülke ekonomisinin krizden en asgari şekilde etkilenmesi için önlemler almalarını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi direktifini vermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna gerilimiyle çalkalanıyor
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Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna gerilimiyle çalkalanıyor

Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY için Türkiye'ye geliyorlar
FOTOĞRAF 8
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Türk ordusunun gücüne güç katacak olan Altay tankı dünyada pek çok ülkenin de takibinde. Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY için kritik imzalar Türkiye ile Güney Kore arasında atılmıştı. Altay tankı ile ilgili önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore ile Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanının imzalandığını bildirmişti.
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Güney Kore heyetinin ziyaretinde nihai imzaların atılması planlanıyor.
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ALTAY Tankı özellikleri<br>ALTAY tankı dört kişilik mürettebat görev alacak(Tank komutanı, nişancı, doldurucu, sürücü).<br>Tankın muharebe ağırlığı 65 ton olarak tahmin ediliyor.<br>Değişken süspansiyon sistemi sayesinde keskin manevra yapabilme ve üstün arazi yeteneğine sahip.<br>Tankın iç ve dış iletişimini kesecek ve tankın elektronik sistemlerini sekteye uğratılabilecek elektromanyetik silahlara karşı donanımı mevcuttur.<br>12,7mm ağır makineli tüfek ve Aselsan Sarp veya Aselsan Stamp diğer silahları olarak biliniyor.<br>Aselsan tarafından sağlanan son teknoloji bilgisayar sistemleri ile atış kontrol sistemi ve daha fazlasına sahip olan bir tank.<br>Tankların sahip olması gereken ateş gücü, tankın savunması, arazi kabiliyeti gibi özelliklere sahip olan ve bunları başarılı bir şekilde yerine getiren ALTAY ana muharebe tankı dünyanın en iyi tanklarına meydan okuyor.
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