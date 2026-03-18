Güney Kore’den dev petrol hamlesi: BAE’den öncelik sözü aldılar

Güney Kore, BAE'den 24 milyon varil ham petrol alacak.
Güney Kore'nin, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağı bildirildi. Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilisi Kang Hoon-sik, BAE'nin Güney Kore'ye öncelik sözü verdiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misillemelerle Orta Doğu'da tırmanan gerilim, başta petrol arzı olmak üzere küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru olmayı sürdürürken, Güney Kore kritik bir hamle yaptı. Seul yönetimi, enerji arz güvenliğini garanti altına almak için BAE ile kapsamlı bir petrol tedarik anlaşması sağladı.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, BAE ziyareti sonrası konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Hiçbir ülke Güney Kore'den önce ham petrol almayacak"

Kang, iki ülke arasındaki ham petrol tedarikine ilişkin,
"BAE bize açıkça söz verdi. Hiçbir ülke Güney Kore'den önce ham petrol almayacak"
ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin BAE’den toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağını belirten Kang, BAE’de kısa süreliğine kalan 3 bin 500 Güney Koreli’den yaklaşık 3 bininin de ülkesine geri döndüğünü aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.



