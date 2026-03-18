Güney Kore’den dev petrol hamlesi: BAE’den öncelik sözü aldılar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misillemelerle Orta Doğu'da tırmanan gerilim, başta petrol arzı olmak üzere küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru olmayı sürdürürken, Güney Kore kritik bir hamle yaptı. Seul yönetimi, enerji arz güvenliğini garanti altına almak için BAE ile kapsamlı bir petrol tedarik anlaşması sağladı.