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Dünya Gürcistanda el bombalı saldırgan 9 kişiyi rehin aldı
ASYA

Gürcistan’da el bombalı saldırgan 9 kişiyi rehin aldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bir finans kuruluşunun ofisine giren silahlı ve el bombalı saldırgan 9 çalışanı rehin aldı.

Haber Merkezi DHA
Gürcistan'da geçtiğimiz ay da bankaya giren bir soyguncu 19 kişiyi rehin almıştı.
Gürcistan'da geçtiğimiz ay da bankaya giren bir soyguncu 19 kişiyi rehin almıştı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombalı saldırgan, finans kurumuna girerek içeridekileri rehin aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırganın başkent Tiflis'teki finans kurumuna girdiği, olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze de gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Saldırganın ne talep ettiği açıklanmadı.

Gürcistan'da rehine krizi: Silahlı soyguncu bankada 20 kişiyi rehin aldı
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Gürcistan'da rehine krizi: Silahlı soyguncu bankada 20 kişiyi rehin aldı
Gürcistan'da banka soymak amacıyla yaklaşık 20 kişiyi rehin alan saldırgan, güvenlik güçlerinin banka binasından uzaklaşmasını talep ederek aksi durumda rehineleri öldüreceğini söyledi. Olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı ifade edildi.


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