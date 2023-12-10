Hamas'ın askeri gücü işgalci İsrail'i şaşırttı: Çatışmalar aylarca sürebilir

İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta kaleme aldığı makalesinde, İsrail ordusunun, Hamas'ın birkaç ay içerisinde yok edilemeyeceğini idrak ettiğini kaydetti.
"İsrail ordusu Hamas'ın gücü karşısında şaşkın"
Hamas'ın geçen yıllar boyunca büyük bir askeri hazırlık yaptığına işaret eden Zeitoun, İsrail ordusunun bu silahlanma ve güç karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti.
İsrailli askeri uzman, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri donanımına işaret ederek, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını kaydetti.
"Hamas'ın elinde yüz binlerce silah var"
Gazze Şeridi'ndeki direniş güçlerinin elinde yüz binlerce silah olduğunu öne süren askeri analist Zeitoun, şunları kaydetti: