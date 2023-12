İşgalci İsrail güçleri topçu birliklerini Gazze Şeridi içine kaydırdı

Filistinli bir anne, İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki hava saldırılarında yaralanan çocuklarını at arabası ile hastaneye yetiştirmeye çalıştı. İsrail saldırısında bir oğlunu şehit veren anne, yarılı oğlunu kurtarabilmek için diğer iki çocuğuyla beraber hastaneye ulaşmaya çalıştı. At arabasında biri şehit diğeri yaralı abilerinin yanında oturan küçük kız, yaşadıklarının şokuyla "Anne" diye ağladı. Evlatlarını bir an önce hastaneye yetiştirmeye çalışan anne, telaşla bir yandan çocuklarıyla ilgilenirken diğer yandan da at arabasını kullanan oğluna yardım etti.