|
Dünya

Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 13 İsrail askerini öldürdük

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde 13 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı belirtildi.

16:16 - 10/12/2023 Sunday
Güncelleme: 16:16 - 10/12/2023 Sunday
AA
İsrail özel piyade gücünün Cibaliya'da antipersonel roketle vurulduğu, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi. (Foto: Arşiv)
İsrail özel piyade gücünün Cibaliya'da antipersonel roketle vurulduğu, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi. (Foto: Arşiv)

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 13 Siyonist askeri öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binanın içinde saklanan İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı ve askerlerin bazılarının öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

İsrail özel piyade gücünün Cibaliya'da antipersonel roketle vurulduğu, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Cibaliya'nın batısında 6 askeri araç ve 2 askeri buldozerin tanksavar füzeleriyle, bir İsrail özel piyade kuvvetinin ise antipersonel roketiyle hedef alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail'e ait D9 buldozerinin Yasin-105 roketiyle doğrudan hedef alınarak vurulduğu belirtildi.

#İsrail
#Filistin
#Gazze
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Edirne AK Parti belediye başkan adaylar 2024 isim listesi açıklandı mı?